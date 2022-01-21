Мостовой - о словах Игнатова про шансы «Спартака» на титул: «Не знаю, он получал плохие оценки по математике или пошутил»

Экс-полузащитник сборной России и испанской «Сельты», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой отреагировал на недавние слова хавбека «Спартака» Михаила Игнатова о чемпионской гонке в Премьер-лиге. Перспективный игрок заявил, что «красно-белые» не так сильно отстали от лидирующего «Зенита» и еще могут догнать питерцев.

«Ну, не знаю, по математике плохие оценки он получал или просто как бы пошутил», - гласит сообщение эксперта в телеграм-канале.

«Спартак» неудачно провел первую половину сезона и занимает лишь девятое место после 18 туров. «Народная команда» отстает от лидирующего «Зенита» на 15 баллов.