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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой - о словах Игнатова про шансы «Спартака» на титул: «Не знаю, он получал плохие оценки по математике или пошутил»

21 Января 2022 • 10:45 Комментировать

Экс-полузащитник сборной России и испанской «Сельты», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой отреагировал на недавние слова хавбека «Спартака» Михаила Игнатова о чемпионской гонке в Премьер-лиге. Перспективный игрок заявил, что «красно-белые» не так сильно отстали от лидирующего «Зенита» и еще могут догнать питерцев.

«Ну, не знаю, по математике плохие оценки он получал или просто как бы пошутил», - гласит сообщение эксперта в телеграм-канале.

«Спартак» неудачно провел первую половину сезона и занимает лишь девятое место после 18 туров. «Народная команда» отстает от лидирующего «Зенита» на 15 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Мостовой Михаил Игнатов
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