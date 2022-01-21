Габулов: «Сафонов - чётко выраженный первый номер сборной России»

Экс-голкипер сборной России, а ныне генеральный директор подмосковных «Химок» Дмитрий Габулов поделился мнением о вратаре «Краснодара» Матвее Сафонове.

«Мы имеем четко выраженного первого номера сборной - Сафонова. Очень хорошо, когда есть такая определенность. Вся страна должна это понимать, и в первую очередь сам голкипер», - рассказал руководитель в интервью журналисту «Спорт-экспресса».

На счету 22-летнего голкипера 17 матчей в текущем розыгрыше российской Премьер-лиги. Матвей пропустил 16 голов, а в шести поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

За сборную России он провел семь матчей и пропустил шесть мячей.

Напомним, что в марте подопечные Валерия Карпина встретятся с Польшей в стыковых играх за право поехать на ЧМ-2022.