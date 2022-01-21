Де Вильена не хочет возвращаться в «Краснодар»

Голландский хавбек Тонни де Вильена, на днях перешедший на правах аренды из «Краснодара» в каталонский «Эспаньол», высказался о своих дальнейших карьерных планах.

«Спасибо всем, кто помог осуществить этот трансфер. Я бы хотел остаться в этом клубе после завершения срока арендного соглашения. Мы вели переговоры еще прошлым летом, но тогда было не самое подходящее время для сделки», - цитирует полузащитника газета Marca.

О трансфере 27-летнего игрока в каталонский клуб было объявлено 17 января. Стороны заключили арендный договор до конца сезона-2021/2022.

В этом сезоне голландец провел за «Краснодар» 13 матчей в Премьер-лиге, забил два мяча и отдал один ассист.