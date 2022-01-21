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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гендиректор «Химок» оценил работу Черевченко

21 Января 2022 • 08:50 Комментировать

В руководстве подмосковных «Химок» поддерживают главного тренера команды Игоря Черевченко, несмотря на неудачные результаты команды в первой части нынешнего сезона. Об этом рассказал гендиректор аутсайдера РПЛ Владимир Габулов.

«Он нацелен на результат. Что касается вины, то здесь совокупность факторов, которые повлияли на промежуточный результат. Не считаю крайним тренера в этой ситуации», - подчеркнул Габулов в разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса».

47-летний специалист занимает пост главного тренера подмосковной команды с 19 ноября 2021 года. С ним подписан контракт до конца июня 2023 года.

Под руководством Черчевченко «Химки» занимают последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. По итогам 18 туров подмосковный коллектив набрал 14 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Владимир Габулов Игорь Черевченко
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