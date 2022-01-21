В «Химках» высказались о возможном трансфере Кокорина

Подмосковные «Химки» заинтересованы в приглашении нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, но для осуществления этой сделки должны сложиться все обстоятельства. Об этом поведал гендиректор аутсайдера Премьер-лиги Владимир Габулов.

«Мы рассмотрели бы эту возможность, если бы она появилась. Но должны сложиться все обстоятельства. Чтобы условия устроили нас. Пока этой темы нет на повестке дня», - передает слова функционера «Спорт-экспресс».

30-летний Кокорин переживает провальный этап карьеры. Александр так и не смог проявить себя во Флоренции после перехода из московского «Спартака». Он стал объектом насмешек со стороны итальянских журналистов. Россиянина даже признали посмешищем года в Серии А.

В этом сезоне чемпионата Италии нападающий принял участие в пяти встречах, выходя на поле в конце матчей.