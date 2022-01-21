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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Химках» высказались о возможном трансфере Кокорина

21 Января 2022 • 08:43 Комментировать

Подмосковные «Химки» заинтересованы в приглашении нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, но для осуществления этой сделки должны сложиться все обстоятельства. Об этом поведал гендиректор аутсайдера Премьер-лиги Владимир Габулов.

«Мы рассмотрели бы эту возможность, если бы она появилась. Но должны сложиться все обстоятельства. Чтобы условия устроили нас. Пока этой темы нет на повестке дня», - передает слова функционера «Спорт-экспресс».

30-летний Кокорин переживает провальный этап карьеры. Александр так и не смог проявить себя во Флоренции после перехода из московского «Спартака». Он стал объектом насмешек со стороны итальянских журналистов. Россиянина даже признали посмешищем года в Серии А.

В этом сезоне чемпионата Италии нападающий принял участие в пяти встречах, выходя на поле в конце матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Александр Кокорин Владимир Габулов
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