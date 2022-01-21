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Габулов рассказал о переходе Жиркова в «Химки»

21 Января 2022 • 08:27 Комментировать

В текущее трансферное окно подмосковные «Химки» оформили громкий переход – ряды коллектива пополнил звездный ветеран Юрий Жирков, с которым был подписан трудовой договор до окончания нынешнего сезона. Об этом трансфере высказался гендиректор клуба Владимир Габулов.

«Вопрос финансов вообще не стоял. Он никаких условий не выдвигал. Юру беспокоила не зарплата, а собственное состояние, насколько он готов помочь нам», - передает слова руководителя «Спорт-экспресс».

Напомним, что 38-летний защитник присоединился к подмосковному коллективу на правах свободного агента. Последним его местом работы был петербургский «Зенит».

«Химки» являются аутсайдером Премьер-лиги. После 18 туров клуб с 14 очками занимает последнее место.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Владимир Габулов Юрий Жирков
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