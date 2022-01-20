«Ростов» подписал полузащитника «Спартака»

Воспитанник академии московского «Спартака» Степан Мельников переходит в «Ростов», об этом сообщает клубная пресс-служба донского клуба. Сообщается, что за трансфер 19-летнего полузащитника из Москвы ростовчане заплатят 500 тысяч евро, а сам игрок подпишет контракт до лета 2026 года.

Напомним, что уже за свой бывший клуб «Спартак» Мельников сыграл всего один матч. Дебют пришелся на ноябрьский поединок против «Уфы». В основном же полузащитник играл за «Спартак-2», где провел 21 матч и отметился тремя забитыми голами.

На момент паузы в Российской Премьер-лиге «Ростов» находится в зоне стыковых матчей, набрав 18 очков в 18 матчах. У «Спартака» же дела обстоят иначе. Они расположились на 9 строчке в турнирной таблице, заработав 23 очка за 18 матчей.