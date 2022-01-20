Путин присвоил главе «Газпрома» Миллеру звание Героя труда

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда Алексею Миллеру, который является главой правления «Газпрома». Об этом рассказывает телеграм-канал «Первый спорт».

Как известно, «Газпром» является спонсором футбольного клуба «Зенит». В последние годы питерцы доминируют в российском футболе. Они завоевали три последних титула Премьер-лиги и претендуют на четвёртый, лидируя в турнирной таблице после восемнадцати сыгранных туров текущего чемпионата.

Добавим, что «Зенит» пробился в плей-офф Лиги Европы. Уже в феврале команда Сергея Семака сразится с «Бетисом» за путёвку в 1/8 финала второго по рангу клубного турнира континента.