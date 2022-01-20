На фоне потенциальной потери Сердара Азмуна – зимней или летней – «Зенит» рассчитывает пригласить в свои ряды ещё одного игрока атаки. Речь идёт о Юри Алберто. Как сообщает UOL Esporte, переговоры между питерским клубом и «Интернасьоналем» продолжаются. Клуб из Бразилии на фоне недавних продаж в переговорном процессе чувствует себя комфортно и не спешит соглашаться на более низкую сумму. «Интернасьональ» хочет выручить за 20-летнего Алберто 20 миллионов евро.

За «Интернасьональ» Юри Алберто выступает с августа 2020 года после перехода из «Сантоса». За это время форвард провёл 84 матча, в которых забил 29 голов и отдал 5 голевых передач.