​Мелкадзе договорился с «Сочи» и уйдёт из «Спартака»

В ближайшее время форвард Георгий Мелкадзе покинет «Спартак». По данным sport24, 24-летний нападающий уже договорился о трудовом соглашении с «Сочи». Оно будет рассчитано на три с половиной сезона.

В этом сезоне Георгий Мелкадзе немало времени провёл в лазарете. За «Спартак» форвард отыграл только четыре матча, не отметившись результативными действиями в отведённые ему чуть более 60 минут.

Отметим, что «Сочи» после первой части чемпионата располагается на третьей позиции в турнирной таблице, а «Спартак» идёт только девятым. Сезон в Премьер-лиге России возобновится через пять недель.