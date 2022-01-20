«Химки» посредством своего официального сайта объявили о подписании белорусского защитника Захара Волкова. Подмосковный клуб арендовал 24-летнего футболиста у БАТЭ на остаток сезона. Договор включает в себя опцию выкупа.

Захар Волков известен тем, что он отбывал дисквалификацию за участие в договорном матче. Ранее в «Химках» объяснили, почему они решили подписать футболиста с запятнанной репутацией.

Захар Волков способен действовать не только в центре обороны, но и на позиции опорного полузащитника.

Добавим, что «Химки» на текущий момент замыкают турнирную таблицу Премьер-лиги России.