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​Язиджи выбрал номер в ЦСКА

20 Января 2022 • 16:49 Комментировать

В среду ЦСКА объявил о переходе в свои ряды полузащитника Юсуфа Язиджи. Ролик, посредством которого москвичи представляли игрока, получился скандальным, но шумиха постепенно улеглась. Спустя сутки стало известно, под каким номером будет выступать за московских «армейцев» турецкий футболист. Язиджи выбрал номер 97. Судя по всему, связано это с тем, что футболист родился в 1997 году.

Напомним, что ЦСКА арендовал Юсуфа Язиджи у «Лилля» на остаток сезона 2021/2022. В договоре между клубами прописана опция выкупа.

В первой части сезона Юсуф Язиджи провёл за «Лилль» 22 матча. На счету полузащитника один гол и один результативный пас.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Юсуф Язиджи
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