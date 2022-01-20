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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Химках» оценили вероятность трансфера Дзюбы

20 Января 2022 • 15:25 Комментировать

В последнее время активно ходят слухи о том, что Артём Дзюба в обозримом будущем может сменить «Зенит» на другой клуб. Комментарий по поводу возможного подписания известного форварда дал Роман Терюшков, который входит в наблюдательный совет подмосковных «Химок».

По словам Терюшкова для sport24, «Химки» не вели переговоры по трансферу Артёма Дзюбы. На сегодняшний день в планах клуба этого футболиста нет.

«Химки» в зимнее трансферное окно усилили состав несколькими опытными футболистами. Так, клуб подписал таких известных игроков, как Павел Мамаев и Юрий Жирков.

Напомним, что «Химки» на текущий момент занимают последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Артём Дзюба Роман Терюшков
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