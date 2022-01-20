​В «Химках» оценили вероятность трансфера Дзюбы

В последнее время активно ходят слухи о том, что Артём Дзюба в обозримом будущем может сменить «Зенит» на другой клуб. Комментарий по поводу возможного подписания известного форварда дал Роман Терюшков, который входит в наблюдательный совет подмосковных «Химок».

По словам Терюшкова для sport24, «Химки» не вели переговоры по трансферу Артёма Дзюбы. На сегодняшний день в планах клуба этого футболиста нет.

«Химки» в зимнее трансферное окно усилили состав несколькими опытными футболистами. Так, клуб подписал таких известных игроков, как Павел Мамаев и Юрий Жирков.

Напомним, что «Химки» на текущий момент занимают последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.