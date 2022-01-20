​В ЦСКА верят в Фукса, игрок не уйдёт зимой

Защитник Бруно Фукс не покинет ЦСКА в зимнее трансферное окно, несмотря на появившиеся слухи. По данным журналиста Ивана Карпова, которыми он поделился через свой телеграм-канал «Инсайды от Карпа», в московском клубе будут делать выводы по Фуксу уже после второй половины сезона.

Отмечается, что Алексей Березуцкий верит в Бруно Фукса и рассчитывает на его качества. У бразильца имеются проблемы с физической подготовкой, но это может быть последствием травм.

Напомним, Бруно Фукс перешёл в ЦСКА в конце лета 2020 года. Почти сразу же бразилец получил травму, поэтому за первую команду «армейцев» он на сегодняшний день провёл только четыре матча.