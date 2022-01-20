​Дело экс-директора «Тамбова» Коноваловой: суд продлил арест

«Тамбов» пропал с футбольной карты России, и теперь компетентные органы разбираются с финансовой деятельностью клуба. Ольга Коновалова, которая ранее занимала должность генерального директора тамбовского клуба, находится под следствием. Её обвиняют в нескольких эпизодах мошенничества.

Ленинский суд Тамбова своим решением продлил арест Ольги Коноваловой, назначенный в качестве меры пресечения. Арест был продлён на два месяца, то есть до 26 марта текущего года.

Напомним, что Ольга Коновалова была задержана в конце сентября прошлого года.