В Москве выявлено максимальное за всё время пандемии число новых случаев COVID-19

Коронавирусная инфекция продолжает наступать, о чем свидетельствуют обновленные данные по числу заболевших этой болезнью.

Так, в Москве выявлено максимальное за все время пандемии количество новых заражений. Положительные тесты на COVID-19 сдали 11 тысяч 557 жителей столицы.

Обострившаяся ситуация пока никак не влияет на проведение чемпионата России по футболу, поскольку турнир находится на зимнем перерыве. Сезон возобновится в конце февраля.

По итогам 18 туров лидером Премьер-лиги является петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака опережают идущее вторым «Динамо» на два балла. Топ-3 замыкает «Сочи».