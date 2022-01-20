​Директор «Химок» прокомментировал подписание игрока, которого наказывали за участие в договорном матче

В «Химки» переходит белорусский футболист Захар Волков, который ранее отбывал дисквалификацию за участие в договорном матче. Подписание игрока с негативной репутацией прокомментировал Дмитрий Ульянов, занимающий должность спортивного директора «Химок».

По словам Ульянова, которые приводит sport24, «Химки» следили за Волковым ещё играя в ФНЛ, но тогда этот игрок был клубу не по карману. После скандальной истории клуб взял паузу, а теперь, когда Волков возобновил карьеру, «Химки» снова обратили на его внимание.

«Навели справки у людей, которые были в курсе ситуации. Поняли, что прямого участия в этой истории футболист не принимал», - высказался Ульянов. Он отметил, что «Химки» оценили репутационные риски, но футбольные качества Волкова для клуба важнее.

Основная позиция Захара Волкова – центральный защитник. Также он может сыграть в опорной зоне.

Добавим, что «Химки» после первой части сезона замыкают турнирную таблице Премьер-лиги.