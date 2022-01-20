Для игры в футбол не обязательно искать качественное поле с настоящими воротами. На Мальдивах, например, для игры нужен мяч и несколько палок для оборудования ворот. В «Инстаграме» было опубликовано видео с действительно райским местом для футбола. Люди гоняют мяч на небольшом участке суши, пытаясь не наносить слишком сильных ударов, чтобы мяч не уплыл далеко в Индийский океан.

Остаётся добавить, что Мальдивы являются популярным туристическим направлением для людей с высоким уровнем дохода. Нередко там свои отпуска проводят звёзды, в том числе звёзды футбольного мира.