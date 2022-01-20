Стало известно, перейдёт ли Азмун в «Ювентус»

Судя по всему, подошла к завершению затянувшаяся история о возможном переходе форварда «Зенита» Сердара Азмуна в туринский «Ювентус». Как стало известно журналистам Tuttosport, переговоры итальянского гранда с петербургской стороной не увенчались успехом.

«Сине-бело-голубые» требовали за трансфер иранца, у которого осталось полгода по действующему контракту, пять миллионов евро. «Старая синьора» посчитала это требование завышенным и отказалась вести дальнейшие переговоры.

Кроме «Ювентуса», об интересе к Сердару также заявляли французский «Лион» и «Ньюкасл».

Ранее стало известно, что «Зенит» определился с нападающим, который заменит Азмуна.