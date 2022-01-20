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​Озвучены условия грядущего перехода Исидора в «Локомотив»

20 Января 2022 • 13:15 Комментировать

В ближайшее время «Локомотив» может объявить о приобретении ещё одного нападающего. Речь идёт о Вилсоне Исидоре из «Монако». По данным журналиста Максима Алланазарова, которыми он поделился в своём телеграм-канале «Вы кого мне притащили?!», «железнодорожники» заплатят на 21-летнего форварда 2,5 миллиона евро. Исидор заключит контракт до конца сезона 2025/2026.

Вилсон Исидор оказался в молодёжке «Монако» в 2018 году. С тех пор он дважды ездил в аренды. Что касается выступлений за первую команду монегасков, то Исидор провёл 12 матчей, не отмечаясь в них результативными действиями.

Добавим, что за юношеские сборные Франции в категориях U-18 и U-19 Вилсон Исидор забил 11 голов в 12 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Монако Вилсон Исидор трансферы футбола - зима 2022
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