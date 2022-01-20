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Агент: «У Тюкавина были предложения от «Спартака», «Зенита» и ЦСКА»

20 Января 2022 • 12:46 Комментировать (1)

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, предложения от каких клубов были у нападающего Константина Тюкавина перед началом профессиональной карьеры.

«У Тюкавина были предложения от «Спартака», ЦСКА и «Зенита». Костя мог получать больше денег, но сразу сказал, что подпишет контракт с «Динамо», - поведал агент в эфире телеканала «Матч ТВ».

19-летний нападающий является воспитанником футбольной академии «Динамо». За первую команду «бело-голубых» он выступает с 2020 года. В текущем сезоне Константин провел 18 матчей в чемпионате России, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Действующий трудовой договор Тюкавина с динамовцами рассчитан до конца июня 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в семь миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Алексей Сафонов Константин Тюкавин
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Комментарии (1)
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Cruyff
20 Января 2022 в 13:37
ещё скажите его звали в Реал или Барсу мля кому он нужен очередной Кокорин или Смолов
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