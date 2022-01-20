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​Калиниченко рассказал о страшном перелёте со сборов «Спартака»

20 Января 2022 • 12:42 Комментировать

Экс-игрок «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко рассказал о страшных ситуациях, которые он испытывал во время перелётов.

«Экстремальная посадка на Фарерах? Да, было. Это был заход штурмовика на цель. Было не похоже на гражданскую авиацию. Там просто особенности аэродрома, две горы… И в какой-то момент ты идёшь вниз.

А ещё было, когда молния ударила в самолёт. Мы как раз летели со сборов со «Спартаком». Кто-то взял себе пивка, впереди выходные, можно было. И мы только взлетели, и пошли хлопки со вспышками. И все свои напитки, книжки отложили, и с раскрытыми глазами летели. Все тогда испугались. Алексей Зуев вообще побледнел, начал молиться вслух», - высказался Калиниченко для YouTube-канала Глеба Чернявского.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максим Калиниченко
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