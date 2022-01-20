«Химки» положили глаз на французского защитника

Центральный защитник Иссиар Драме может продолжить карьеру в российском чемпионате. Заинтересованность в услугах 22-летнего футболиста проявляют подмосковные «Химки».

О возможном переезде игрока в РПЛ высказался известный футбольный агент Дмитрий Селюк. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Интерес «Химок» к Драме есть, но на данный момент еще ничего не решено. Думаю, до 25-27 января мы примем окончательное решение», - сказал агент.

По словам Селюка, помимо «Химок» интерес к Драме проявляет один из французских клубов.

В настоящий момент защитник находится в статусе свободного агента. Его последним местом работы был «Нью-Йорк Ред Буллз».