Кавазашвили: «Болельщики, которые называют Айртона тупым игроком, не разбираются в футболе»

Московский «Спартак» вчера, 19 января, отрапортовал о новой сделке с бразильским защитником Айртоном Лукасом. «Красно-белые» пролонгировали сотрудничество с фланговым защитником до лета 2026 года. Своим мнением по этому поводу поделился экс-игрок «народной команды» Анзор Кавазашвили.

«Болельщики, которые говорят, что он тупой игрок, не разбираются в футболе. Он может принести много пользы, если дать правильную установку. Объясните, как ему двигаться и другие мелочи», - рассказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «РБ Спорт».

Айртон присоединился к «красно-белым» в январе 2019 года. До переезда в Россию бразилец поиграл у себя на родине за «Флуминенсе», «Мадурейру» и «Лондрину».

В текущем сезоне 24-летний защитник сыграл 17 поединков в Премьер-лиге, забил один гол и получил четыре предупреждения.