​Калиниченко рассказал, как в «Спартаке» шутили над Черчесовым

Максим Калиниченко в «Спартаке» ещё застал Станислава Черчесова как футболиста. Украинец рассказал о том, каким тогда был будущий тренер сборной России.

«У Черчесова слово «я» было превалирующим. «Я так сказал», «Я так думаю», «Я так сделаю». Мы шутили, что иногда он в зеркало смотрит и может поссориться: «Это я здесь, а не ты», - высказался Калиниченко для YouTube-канала Глеба Чернявского.

«Мог ли Черчесову кто-то напихать? Нет, это было самоубийство», - высказался Калиниченко.

Напомним, в настоящий момент Станислав Черчесов возглавляет венгерский «Ференцварош». С 2016 по 2018 год он тренировал сборную России.