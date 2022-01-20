Кавазашвили рассказал, когда «Спартак» станет чемпионом

Ветеран сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о нынешнем уровне игроков, выступающих в составе «народной команды».

В «Спартаке» нет ни одного игрока выше уровня команды. Легионеры не вывозят... «Спартак» станет чемпионом тогда, когда будет играть как Романцев, Старостин или Симонян», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

«Красно-белые» провально провели первую половину сезона в российской Премьер-лиге. Команда набрала 23 очка в 18 турах и располагается лишь на девятом месте в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» спартаковцы отстают на 15 баллов.

Перед зимним перерывом в команде поменялся главный тренер. В отставку был отправлен португалец Руй Витория, а на его место пригласили малоизвестного итальянца Паоло Ваноли