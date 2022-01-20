​Пресса пишет о ролике ЦСКА, упоминая проституток – Черданцев отреагировал

Нашумевший ролик ЦСКА, в котором клуб в вымышленной переписке привлекает Юсуфа Язиджи «российскими Наташами» обсуждают не только в России, но и в Европе. СМИ разных стран в один голос пишут о ролике, упоминая проституток. Дескать, именно девицами лёгкого поведения «армейцы», по замыслу авторов, заманивали полузащитника в свои ряды.

В эфире телеканала «Матч ТВ» на ситуацию отреагировал комментатор Георгий Черданцев. Его слова из программы «Есть тема!» привёл телегам-канал «Первый спорт».

«В Турции «Наташами» называют проституток? Ребят, это вы так считываете. Это ваши проблемы», - высказался Черданцев.

Напомним, что ЦСКА быстро удалил скандальный ролик и извинился.