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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Пресса пишет о ролике ЦСКА, упоминая проституток – Черданцев отреагировал

20 Января 2022 • 11:58 Комментировать (2)

Нашумевший ролик ЦСКА, в котором клуб в вымышленной переписке привлекает Юсуфа Язиджи «российскими Наташами» обсуждают не только в России, но и в Европе. СМИ разных стран в один голос пишут о ролике, упоминая проституток. Дескать, именно девицами лёгкого поведения «армейцы», по замыслу авторов, заманивали полузащитника в свои ряды.

В эфире телеканала «Матч ТВ» на ситуацию отреагировал комментатор Георгий Черданцев. Его слова из программы «Есть тема!» привёл телегам-канал «Первый спорт».

«В Турции «Наташами» называют проституток? Ребят, это вы так считываете. Это ваши проблемы», - высказался Черданцев.

Напомним, что ЦСКА быстро удалил скандальный ролик и извинился.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Георгий Черданцев Юсуф Язиджи
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
lazarevs08
20 Января 2022 в 12:06
У Черданцева по ходу проблемы.....но это не наша проблема)))
Spirit
20 Января 2022 в 12:04
Просто в Турции Черданцева называют Наташей)
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