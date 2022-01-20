Смородская высказалась по поводу скандального видео ЦСКА

Ольга Смородская, которая в своё время была президентом «Локомотива», высказалась по поводу прогремевшего в России скандала.

ЦСКА, представляя турецкого полузащитника Юсуфа Язиджи, опубликовал ролик с выдуманной перепиской. Согласно сценарию, Язиджи ответил клубу только после того, как увидел сообщение: «У нас в России много Наташ».

Смородская считает, что эта история оставляет грязное пятно на российском футболе. По её мнению, ЦСКА получил серьёзный удар по имиджу клуба. Слова экс-президента «Локомотива» приводит на своих страницах sport24.

Добавим, что Юсуф Язиджи перебрался в стан ЦСКА из французского «Лилля».

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