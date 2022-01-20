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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Агентство Язиджи прокомментировало скандальную презентацию игрока в ЦСКА

20 Января 2022 • 10:49 Комментировать

В среду в футбольной России прогремел скандал. Поводом стало видео, посредством которого ЦСКА представлял новичка команды Юсуфа Язиджи. Возмущение вызвала фраза «у нас в России много Наташ», которая, по замыслу сценаристов, привлекла турецкого полузащитника.

Комментарий по поводу этой ситуации дало агентство POSSIBLE, которое представляет интересы Язиджи. В заявлении не делается каких-то выводов, а лишь уточняется, что публикация ЦСКА была сделана без согласования с руководителями клуба. Отмечается, что видео было быстро удалено, а фанатам были принесены извинения.

Напомним, что Юсуф Язиджи перебрался в ЦСКА из «Лилля».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Юсуф Язиджи
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