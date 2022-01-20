Агент Фукса отреагировал на новость об уходе защитника из ЦСКА

В СМИ появилась новость о намерении защитника Бруно Фукса покинуть московский ЦСКА и вернуться в Бразилию. Игроку якобы был предложен вариант продолжения карьеры во «Фламенго». Свет на эту ситуацию пролил агент футболиста Стефано Кастанья.

«Ложь. Бруно не хочет покидать ЦСКА. Я не предлагал «Фламенго» и кому-либо еще услуги Фукса», - цитирует агента Sport24.

Бруно пополнил ряды «армейского» коллектива летом 2020 года. Его трансфер обошелся ЦСКА в восемь миллионов евро. Стороны заключили долгосрочный договор до лета 2025 года.

За москвичей Фукс провел всего четыре матча. Игрок большую часть своей карьеры в ЦСКА лечится от травм.