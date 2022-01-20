Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Фукса отреагировал на новость об уходе защитника из ЦСКА

20 Января 2022 • 10:48 Комментировать

В СМИ появилась новость о намерении защитника Бруно Фукса покинуть московский ЦСКА и вернуться в Бразилию. Игроку якобы был предложен вариант продолжения карьеры во «Фламенго». Свет на эту ситуацию пролил агент футболиста Стефано Кастанья.

«Ложь. Бруно не хочет покидать ЦСКА. Я не предлагал «Фламенго» и кому-либо еще услуги Фукса», - цитирует агента Sport24.

Бруно пополнил ряды «армейского» коллектива летом 2020 года. Его трансфер обошелся ЦСКА в восемь миллионов евро. Стороны заключили долгосрочный договор до лета 2025 года.

За москвичей Фукс провел всего четыре матча. Игрок большую часть своей карьеры в ЦСКА лечится от травм.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Бруно Фукс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Января
12:20 · Россия. Премьер-лига
​Калиниченко рассказал, как в «Спартаке» шутили над Черчесовым
12:17 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили рассказал, когда «Спартак» станет чемпионом
11:58 · Россия. Премьер-лига
​Пресса пишет о ролике ЦСКА, упоминая проституток – Черданцев отреагировал 2
11:50 · Россия. Премьер-лига
Калиниченко рассказал, как игроки «Спартака» не узнали Федуна в конце банкета
11:21 · Россия. Премьер-лига
Смородская высказалась по поводу скандального видео ЦСКА
11:05 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько ЦСКА заплатил за Язиджи
10:49 · Россия. Премьер-лига
​Агентство Язиджи прокомментировало скандальную презентацию игрока в ЦСКА
10:48 · Россия. Премьер-лига
Агент Фукса отреагировал на новость об уходе защитника из ЦСКА
10:21 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой раскритиковал «Спартак» из-за нового главы академии
10:19 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» покинул аналитик, перешедший год назад из «Зенита»
09:51 · Россия. Премьер-лига
​Европейские СМИ увидели в скандальном видео ЦСКА мотивацию футболиста проститутками 2
09:27 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, кто распорядился удалить скандальный ролик ЦСКА – Бабаеву досталось
09:24 · Россия. Премьер-лига
Солтмурад Бакаев назвал свои карьерные цели
08:52 · Россия. Премьер-лига
Агент Плеа отреагировал на слухи об интересе «Зенита»
08:45 · Россия. Премьер-лига
Рассказов: «У нас очень любят унижать, сейчас это более доступно и безнаказанно» 1
Все новости
Рекомендуем