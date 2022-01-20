​Мостовой раскритиковал «Спартак» из-за нового главы академии

На днях «Спартак» объявил имя нового руководителя клубной академии. Им стал Антар Яхья, который ранее выступал за сборную Алжира. По поводу этого назначения высказался экс-игрок «красно-белых» Александр Мостовой.

«Вот мы и докатились – в академии «Спартака» имени величайшего футболиста Фёдора Черенкова будет руководить алжирец… Был крайне возмущён этой новостью.

Не знаю даже, как это выразить. Какой-то алжирец будет руководить футбольной школой «Спартак». И будет работать над детьми нашей страны, он их якобы будет развивать. Я за свою карьеру столько видел людей, которые якобы развивают…» - сказал Мостовой на видео, которое он опубликовал в своём телеграм-канале «ЦАРЬ».

Напомним, что ранее в «Спартаке» произошли масштабные перестановки. Так, спортивным директором клуба в декабре был назначен Лука Каттани.