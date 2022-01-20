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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Европейские СМИ увидели в скандальном видео ЦСКА мотивацию футболиста проститутками

20 Января 2022 • 09:51 Комментировать

В ЦСКА вряд ли могут быть довольны шумихой, которую вызвал ролик, опубликованный клубом в среду. Московские «армейцы» пытались представить Юсуфа Язиджи эффектно и нестандартно, а получилось – вульгарно и мерзко. В ролике была продемонстрирована ненастоящая переписка с Язиджи, на которой игрок откликается на предложение, услышав аргумент «у нас в России много Наташ».

Ролик быстро удалили, но он стал обсуждаемым, причём не только в России. Европейские средства массовой информации тоже отследили скандальный эпизод и осветили его для своих читателей.

«ЦСКА извинился после обсуждаемого видео, в котором он убеждал футболиста с помощью проституток», - такой заголовок есть на португальском O Jogo.

«ЦСКА, привлекавший игрока проститутками, извинился», - пишет шведская газета Göteborgs-Posten.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Юсуф Язиджи
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