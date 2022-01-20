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«Уговаривают игрока с помощью проституток»: В Англии оценили скандальный ролик ЦСКА

20 Января 2022 • 09:41 Комментировать

ЦСКА вызвал волну возмущений своим подходом к представлению футболиста. Московские «армейцы» выпустили ролик, на котором зазывают Юсуфа Язиджи в свои ряды сомнительной фразой: «У нас в России много Наташ». ЦСКА быстро удалил предмет скандала, но от критики клуб это не спасает.

Даже в европейских СМИ активно освещается эта ситуация. Так, например, на сайте английского канала News24 была выпущена заметка с таким заголовком: «ЦСКА извинился за видео, в котором уговаривает игрока с помощью проституток».

В Португалии тоже не остались в стороне. На сайте A Bola была опубликована новость с таким заголовком: «Усиление, заманенное… проститутками».

Ранее появилась информация о том, кто распорядился удалить скандальное видео ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Юсуф Язиджи
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