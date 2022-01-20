Солтмурад Бакаев назвал свои карьерные цели

Хавбек Солтмурад Бакаев, выступающий за казанский «Рубин», в разговоре с клубной пресс-службой поведал о своих карьерных целях.

«Выиграть чемпионат России, услышать гимн ЛЧ, выступать за национальную команду. Я бы хотел играть в Европе. Не боюсь и стремлюсь к этому», - заявил 22-летний футболист.

Солтмурад принял участие в 17 матчах нынешнего сезона российской Премьер-лиги. На его счету два забитых мяча и две голевые передачи. В пассиве игрока три желтые карточки.

После 18 туров чемпионата России казанский коллектив набрал 22 балла и занимает лишь десятое место в турнирной таблице.