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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Солтмурад Бакаев назвал свои карьерные цели

20 Января 2022 • 09:24 Комментировать

Хавбек Солтмурад Бакаев, выступающий за казанский «Рубин», в разговоре с клубной пресс-службой поведал о своих карьерных целях.

«Выиграть чемпионат России, услышать гимн ЛЧ, выступать за национальную команду. Я бы хотел играть в Европе. Не боюсь и стремлюсь к этому», - заявил 22-летний футболист.

Солтмурад принял участие в 17 матчах нынешнего сезона российской Премьер-лиги. На его счету два забитых мяча и две голевые передачи. В пассиве игрока три желтые карточки.

После 18 туров чемпионата России казанский коллектив набрал 22 балла и занимает лишь десятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Солтмурад Бакаев
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