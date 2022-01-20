Рассказов: «У нас очень любят унижать, сейчас это более доступно и безнаказанно»

Защитник столичного «Спартака» Николай Рассказов рассказал, как относится к хейтерам, критикующим его в социальных сетях.

«У нас очень любят унижать. Поэтому сначала это некомфортная ситуация, ты расстраиваешься. Сейчас это более доступный и безнаказанный способ благодаря интернету», - поведал футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В текущем сезоне Николай поучаствовал в 18 поединках за «красно-белых», в которых отметился одним голевым пасом. Действующее трудовое соглашение защитника со столичным клубом рассчитано до завершения нынешней кампании. Пока стороны не договорились о пролонгации сотрудничества.