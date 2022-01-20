«Ужас и стыд»: Калиниченко отреагировал на скандальную презентацию новичка ЦСКА

Экс-футболист национальной команды Украины и «Спартака» Максим Калиниченко отреагировал на нашумевшую презентацию новичка московского ЦСКА Юсуфа Язиджи.

«Для меня это является унизительным. Называть своих женщин так уничижительно - это стыд. Хорошо, хватило ума убрать и извиниться… Ужас!», - гласит сообщение Максима в телеграм-канале.

Напомним, что «армейцы» презентовали Язиджи скандальным роликом. На видео демонстрируется переписка между сторонами. Юсуф игнорирует сообщения ЦСКА до того момента, когда появляется фраза «У нас в России много Наташ».

Юсуф подписан на правах аренды с правом выкупа.