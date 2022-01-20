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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Виктория Боня отреагировала на скандальный ролик ЦСКА

20 Января 2022 • 08:22 Комментировать

ЦСКА определённо переборщил с креативом в своём ролике, посредством которого клуб презентовал зимнего новичка – Юсуфа Язиджи. В ролике демонстрируется переписка между клубом и футболистом. Язиджи игнорирует сообщения «армейцев» до того момента, когда звучит фраза «У нас в России много Наташ».

На ситуацию отреагировала известная телеведущая Виктория Боня, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс». Она назвала такие шутки ЦСКА «беспределом» и «нереальным хамством».  По словам Бони, люди в России уже давно обесценили девушек и предлагают их «будто морковку».

Напомним, что ЦСКА в оперативном режиме удалил скандальный ролик.

Добавим, что Юсуф Язиджи перебрался в ЦСКА из французского «Лилля». Клубы договорились об аренде игрока с возможностью выкупа.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Юсуф Язиджи Виктория Боня
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