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Черчесов высказался о первом поражении на посту главного тренера «Ференцвароша»

20 Января 2022 • 08:22 Комментировать

Рулевой венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о первом поражении на новом посту. Его команда уступила в спарринге словацкому коллективу ДАК со счетом 0:2.

«Это был хороший товарищеский поединок, было приятно видеть присутствующих зрителей. Нам было важно показать свою игру и попробовать новые сочетания. Пока мы не можем рассчитывать на десятерых футболистов, трое из которых играют на КАН.

Были моменты, которые меня порадовали, но также были вещи, которые не понравились. Впереди еще неделя подготовки к старту чемпионата. Надеемся, что COVID-19 нам не помешает», - передает слова россиянина пресс-служба клуба.

Первый официальный матч у руля «Ференцвароша» Черчесов проведет 27 января.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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