Фукс решил покинуть ЦСКА

Защитник Бруно Фукс недоволен своим положением в московском ЦСКА и подумывает о смене клубной прописки. Об этом стало известно журналистам Todcedores.

22-летний бразильский футболист рассматривает вариант возвращения на родину. Агент Фукса уже вступил в переговоры с «Фламенго», предложил «красно-чёрным» услуги своего клиента.

Бруно присоединился к «армейцам» летом 2020 года, перебравшись из «Интернасьонала» за восемь миллионов евро. С того времени защитник поучаствовал всего в четырех поединка за москвичей. Много времени бразилец пропустил из-за проблем со здоровьем.