Мы – «Спартак», а вы… Вы тоже? Рейтинг самых успешных клубов с таким названием

С самого момента своего зарождения добровольное спортивное общество «Спартак» стало набирать большую популярность в народе. Неудивительно, что со временем практически в каждом городе Советского Союза можно было встретить одноименную спортивную команду – созданную с нуля или уже успевшую сменить название на «Спартак». Однако именем самого известного гладиатора в мировой истории было принято награждать такие коллективы не только в СССР. Бессмысленно пытаться сосчитать все спартаковские команды, которые когда-либо появлялись на футбольной карте мира. Сегодня мы просто попробуем составить рейтинг самых успешных из них.

8-е место: «Спартак» (Пловдив, Болгария)

Самый титулованный из четырёх болгарских «Спартаков» и единственный клуб, ставший чемпионом Болгарии, нося гордое имя известного героя восстания в Древнем Риме. В 1958 году пловдивчане стали обладателями кубка страны, а спустя пять лет завоевали своё единственное золото в национальном первенстве. Вскоре, во многом по политическим причинам, команда была распущена на 16 лет. И хотя в середине девяностых «спартаковцам» снова удалось вернуться в элиту, счастье их продлилось недолго – в этот раз команду подстерегли финансовые проблемы. В наши дни «Спартак» Пловдив существует скорее для изучения системы футбольных дивизионов Болгарии. В сезоне 2020-21 «гладиаторы» финишировали в зоне вылета третьей(!) лиги и отправились туда, откуда обычно клубы начинают с нуля – почти что в неизвестность.

7-е место: «Спартак» (Семей, Казахстан)

Единственные «гладиаторы» из нашего списка, которые не выдержали битвы со временем и с 2016 года пребывают в летаргическом сне, ожидая своего финансового воскрешения. А заодно это и единственный из представленных здесь «Спартаков», добившийся всех своих наград, выступая в тот период под совершенно другим названием. Но проигнорировать 3-кратного чемпиона Казахстана за эту небольшую «провинность» перед спартаковским сообществом было никак нельзя. Золотой жилой для команды из Семея стала середина девяностых – с 1994 по 1998 год. Стоило ей только сменить название на «Елимай», как почти моментально были завоёваны три золота, бронза и кубок страны.

6-е место: «Спартак» (Нальчик, Россия)

Пожалуй, самый известный российский «Спартак», которому так и не довелось добраться до трофеев. Датой основания «южан» считается тот самый 1935 год – время зарождения всего спортивного сообщества. Примечательно, что клуб ни разу не приостанавливал свою футбольную деятельность, просуществовав в том или ином виде почти уже сотню лет, изменив своему историческому названию суммарно всего на 4 года.

Самых больших успехов коллектив из Нальчика добился относительно недавно, и все они были связаны с именем известного специалиста Юрия Красножана, который успел стать любимцем местной публики ещё во время своей футбольной карьеры за «Спартак». Вместе с Красножаном «красно-белые» сперва в середине нулевых пробились в Премьер-лигу, а затем в 2008-м прогремели в национальном кубке, добравшись до стадии четвертьфинала. Венцом же успеха клуба из столицы Кабардино-Балкарии стал год 2010-й, когда команда заняла шестое место в итоговой таблице чемпионата России

5-е место: «Спартак» (Суботица, Сербия)

Клуб из Северной Воеводины был основан в 1945 году, и назван он в честь местного партизана, героя войны, Йована Митича, которого в народе было принято величать Спартаком. В 2009 году «Синие голуби» взлетели на самую вершину национального клубного футбола, где и свили себе надёжное гнёздышко. За эти 12 лет дружина из Суботицы ни разу не опускалась ниже 11-го места и дважды – в 2010 и 2018 годах – останавливалась в шаге от бронзы. Именно благодаря этим двум наиболее успешным кампаниям «спартаковцы» смогли попробовать свои силы на международной арене. И если 12 лет назад им покорился лишь скромный люксембургский «Дифферданж», то со второй попытки, в сезоне 2018-19, они на очень ранней стадии завершили еврокубковый поход своих грозных почти одноклубников из пражской «Спарты».

4-е место: «Спартак» (Юрмала, Латвия)

Самый молодой «гладиатор» из представленных в этой статье. Для сравнения, клуб был создан всего лишь на год раньше ФК «Краснодар» – в 2007 году. И путь его в элиту выдался отнюдь не лёгким: стремительно покинув вторую лигу, латвийскому «Спартаку» понадобились целые четыре попытки, чтобы пробраться в высший дивизион. Ровно через такое же количество лет «красно-белые» в 2016-м взяли золото национального первенства. Ещё через год они сумели его отстоять.

Важно отметить, что незадолго до чемпионских свершений юрмальчан из-за проблем с лицензированием был расформирован самый титулованный футбольный клуб Латвии рижский «Сконто», и это, несомненно, упростило турнирную жизнь «спартаковцам» в те годы. Примечательно, что владельцем «Спартака» из Юрмалы является хорошо известный в российских футбольных кругах агент Марко Трабукки.

3-е место: «Спартак» (Трнава, Словакия)

Самый известный и титулованный «Спартак» за пределами постсоветского пространства. Чёрно-красные «спартаковцы» из Трнавы – пятикратные чемпионы Чехословакии, а также обладатели комплекта наград сезона 2017-18 в главной лиге Словакии. Основанный в далеком 1923 году, клуб своё нынешнее название носит только с 1952-го.

В своей новейшей истории футболисты из Трнавы всегда являлись достойными конкурентами главных коллективов страны – «Слована», «Жилины» и «Тренчина», – стабильно занимая места в зоне еврокубков. Так, начиная с сезона 2009-10, «гладиаторы» осуществили сразу 8 (!) международных вылазок. Однако провести полноценную европейскую осень им удалось лишь однажды. В 2018 году «Спартак» дебютировал на групповой стадии Лиги Европы, заняв почётное 3-е место в компании с маститыми завсегдатаями таких турниров «Андерлехтом», «Фенербахче» и «Динамо» Загреб.

Любопытно, что до открытия в 2019 году новенькой красавицы арены в Братиславе городской стадион имени Антона Малатинского в Трнаве считался самым большим и современным в стране (с 2015 года он вмещает 19 200 зрителей).

2-е место: «Спартак» (Владикавказ, Россия)

Современному футбольному болельщику этот клуб, скорее всего, более известен под названием «Алания». Однако историки утверждают, что больше половины своего 100-летнего существования жёлто-красный коллектив носил имя приснопамятного римского гладиатора.

Вплоть до распада Советского Союза большими достижениями владикавказцы похвастать не могли. Однако в первом же розыгрыше чемпионата России им удалось с ходу забраться на вторую ступень пьедестала. Но самый грандиозный успех поджидал «барсов» спустя три года. Под руководством Валерия Газзаева «Спартак-Алания» в 1995 году за несколько туров до финиша досрочно завоевал свой первый титул чемпиона страны.

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Через год команда была близка к тому, чтобы защитить своё звание – в золотом матче уже просто «Алания» доблестно сопротивлялась футболистам московского «Спартака». И всё же в этот день на нейтральном поле петербургского стадиона «Петровский» удача была на стороне столичной дружины – 2:1.

А затем успехи владикавказцев резко пошли на спад. Команда сезон за сезоном неумолимо приближалась к зоне вылета, и в 2005 году неизбежное всё же произошло. «Алания» вылетела, причём сразу во второй дивизион. Как выяснилось, это были лишь цветочки перед настоящим забвением. В 2014-м клуб пережил банкротство и надолго утратил профессиональный статус.

И всё же худшие времена уже позади. Сейчас «жёлто-красные» довольно прочно стоят на ногах. В недавно ушедшем 2021-м «Алания» имела прекрасный шанс побороться в стыковых матчах за возвращение в элиту, но у накопившихся за всё это время проблем оказалась слишком большая инерция – клуб не успел подготовить для выхода в Премьер-лигу свой стадион и был лишен такой возможности.

1-е место: «Спартак» (Москва, Россия)

В 1934 году Николай Старостин на одном из совещаний предложил назвать новое спортивное общество в честь руководителя древнеримского восстания. Вскоре инициатива была одобрена Всесоюзным советом физической культуры. С тех пор грозное имя Спартака носит и московская футбольная команда, этому обществу в то время принадлежавшая. Впрочем, если брать истоки, то сама «народная команда» даже старше своего названия – в наступившем году главный «Спартак» планеты отпразднует своё столетие!

И подходит клуб к столь знаменательному рубежу своей истории в не самых радостных чувствах. Перспектив отметить юбилей 11-м по счёту чемпионским титулом практически нет уже никаких. Единственная гордость в канун столетия – кинематографический по своей красоте выход в весеннюю стадию еврокубка. По историческим меркам событие для «Спартака» не выдающееся. Однако и такие успехи в последние годы случаются с «красно-белыми» крайне редко. Но нумерология нумерологией – рано или поздно «Спартак» обзаведется своим очередным титулом чемпиона страны. А сейчас просто констатируем, что московский клуб с легендарным названием уже к настоящему дню завоевал больше трофеев, чем все его мировые тёзки-последователи вместе взятые.

Игорь КАСИМОВ