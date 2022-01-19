В список лучших арен Европы попали и четыре российских стадиона

На портале Money.co.uk появилось сравнение лучших арен Европы, при составлении рейтинга учитывались и такие факторы, как отзывы на TripAdvisor, Google и прочих подобных систем. В результате лучшим по совокупности факторов оказался стадион дортмундской «Боруссии» - «Сигнал Идуна Парк».

А вот второе место разделил целый ряд стадионов, среди которых и такие известные как «Камп Ноу» и «Сантяго Бернабеу», но и менее популярные - к примеру, Национальный стадион в румынской столице Бухаресте и стадион «Миллениум» в Кардиффе.

Любопытно, что в рейтинге присутствуют и четыре российских стадиона. Выше всех в рейтинге расположен «Открытие Банк Арена» в Москве, чуть ниже - «Лужники» и «Ростов Арена», наконец, в рейтинг вошла и «Казань Арена». Обращает на себя внимание полное отсутствие в рейтинге «Газпром Арены». А худшим стадионом Европы была признана арена, на которой выступает «Эмполи» - «Карло Кастеллани».