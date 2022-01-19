Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА удалил скандальное представление Язиджи в социальных сетях

19 Января 2022 • 18:16 Комментировать

Московский ЦСКА не самым удачным образом представил трансфер полузащитника Юсуфа Язиджи из французского «Лилля». Объявив о переходе, «армейцы» опубликовали в социальных сетях ролик с вымышленной перепиской с Язиджи, где финальным аргументом для футболиста стало сообщение «Юсуф, это Россия. У нас есть много Наташ».

Это видео вызвало волну негодования среди футбольной общественности, которая восприняла ролик неуместным. Позже SMM-отдел московского клуба удалил это видео, а затем выступил с извинениями.

Отметим, что Язиджи перешёл в ЦСКА на правах аренды до конца сезона. В 15 матчах Лиги 1 турок забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Юсуф Язиджи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Января
18:16 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА удалил скандальное представление Язиджи в социальных сетях
17:38 · Россия. Премьер-лига
Кузнецов не понимает трансфер Язиджи в ЦСКА
16:45 · Россия. Премьер-лига
Генеральный директор «Зенита» прокомментировал слухи о переходе Плеа
15:13 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» хочет купить Плеа 3
15:10 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок сборной Алжира: «Не сомневаюсь, что Яхья добьётся успехов в России» эксклюзив
14:19 · Россия. Премьер-лига
Петрушин считает, что «Динамо» не уволит Шварца, если клуб не попадёт в Лигу чемпионов
12:55 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» высказались о возможном возвращении Мелкадзе
12:27 · Россия. Премьер-лига
Депутат Журова: «Мне бы не хотелось, чтобы увеличили лимит на легионеров в РПЛ» 2
11:45 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» пока не предлагал Семаку новый контракт 1
10:38 · Россия. Премьер-лига
Генпродюсер «Матч ТВ»: «Наш канал - лучший в мире» 2
02:22 · Россия. ФНЛ
Щербак покинул «Олимп-Долгопрудный»
02:15 · Россия. ФНЛ
Московское «Торпедо» подписало двух форвардов
02:01 · Россия. ФНЛ
«Акрон» подписал одного из лучших вратарей ФНЛ-2
00:30 · Россия. Премьер-лига
Вот уже четвертый год подряд «Зенит» бьет пенальти чаще всех в РПЛ 3
00:13 · Россия. Премьер-лига
Пропускающие первый тренировочный сбор «Динамо» футболисты раньше начнут второй сбор
Все новости
Рекомендуем