ЦСКА удалил скандальное представление Язиджи в социальных сетях

Московский ЦСКА не самым удачным образом представил трансфер полузащитника Юсуфа Язиджи из французского «Лилля». Объявив о переходе, «армейцы» опубликовали в социальных сетях ролик с вымышленной перепиской с Язиджи, где финальным аргументом для футболиста стало сообщение «Юсуф, это Россия. У нас есть много Наташ».

Это видео вызвало волну негодования среди футбольной общественности, которая восприняла ролик неуместным. Позже SMM-отдел московского клуба удалил это видео, а затем выступил с извинениями.

Отметим, что Язиджи перешёл в ЦСКА на правах аренды до конца сезона. В 15 матчах Лиги 1 турок забил один гол и отдал одну голевую передачу.