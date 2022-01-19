Кузнецов не понимает трансфер Язиджи в ЦСКА

Дмитрий Кузнецов, ранее выступавший за московский ЦСКА, отреагировал на новость о переходе турецкого полузащитника Юсуфа Язиджи в стан «армейцев». По мнению экс-игрока сборной России, он не понимает, зачем Язиджи перешёл в ЦСКА.

«Если честно, не понимаю, какая мотивация может быть у чемпиона Франции. Наверняка, он перестал попадать в основной состав и теперь хочет проводить больше игрового времени на поле», – рассказал Кузнецов в интервью «РБ Спорт».

Напомним, что Юсуф Язиджи перешел в московский ЦСКА из французского «Лилля». В прошлом сезоне футболист стал чемпионом Франции в составе «догов».