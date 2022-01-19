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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кузнецов не понимает трансфер Язиджи в ЦСКА

19 Января 2022 • 17:38 Комментировать

Дмитрий Кузнецов, ранее выступавший за московский ЦСКА, отреагировал на новость о переходе турецкого полузащитника Юсуфа Язиджи в стан «армейцев». По мнению экс-игрока сборной России, он не понимает, зачем Язиджи перешёл в ЦСКА.

«Если честно, не понимаю, какая мотивация может быть у чемпиона Франции. Наверняка, он перестал попадать в основной состав и теперь хочет проводить больше игрового времени на поле», – рассказал Кузнецов в интервью «РБ Спорт».

Напомним, что Юсуф Язиджи перешел в московский ЦСКА из французского «Лилля». В прошлом сезоне футболист стал чемпионом Франции в составе «догов».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Юсуф Язиджи
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