Генеральный директор «Зенита» прокомментировал слухи о переходе Плеа

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заверил, что петербургский клуб не заинтересован в услугах французского нападающего гладбахской «Боруссии» Алассана Плеа.

«Зенит» не заинтересован в покупке нападающего «Боруссии» Алассана Плеа», – заявил генеральный директор клуба в интервью «РБ Спорт».

Напомним, что сегодня Фабрицио Романо заявил в «Твиттере», что питерский клуб обратился в «Боруссию» Мёнхенгладбах, чтобы разузнать о возможности осуществления трансфера этой зимой. Отметим, что контракт футболиста с нынешним клубом действует до лета 2023 года. В услугах форварда также заинтересован «Ньюкасл».