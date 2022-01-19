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Генеральный директор «Зенита» прокомментировал слухи о переходе Плеа

19 Января 2022 • 16:45 Комментировать

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заверил, что петербургский клуб не заинтересован в услугах французского нападающего гладбахской «Боруссии» Алассана Плеа.

«Зенит» не заинтересован в покупке нападающего «Боруссии» Алассана Плеа», – заявил генеральный директор клуба в интервью «РБ Спорт».

Напомним, что сегодня Фабрицио Романо заявил в «Твиттере», что питерский клуб обратился в «Боруссию» Мёнхенгладбах, чтобы разузнать о возможности осуществления трансфера этой зимой. Отметим, что контракт футболиста с нынешним клубом действует до лета 2023 года. В услугах форварда также заинтересован «Ньюкасл».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алассан Плеа
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