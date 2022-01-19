«Зенит» хочет купить Плеа

Петербургский «Зенит» заинтересован в подписании нападающего сборной Франции и мёнхенгладбахской «Боруссии» Алассана Плеа. По информации Фабрицио Романо в «Твиттере», питерский клуб уже сделал запрос по доступности футболиста. Сейчас стороны активно ведут переговоры.

Конкурентом для «Зенита» в борьбе за Плеа может стать английский «Ньюкасл», который также желает заполучить форварда к себе в команду. Альтернативным вариантом для «сорок» является Дуван Сапата из «Аталанты», однако итальянцы пока не хотят расставаться со своим нападающим.

В этом сезоне Плеа провёл 18 матчей в Бундеслиге, где отметился тремя голами и одной результативной передачей.