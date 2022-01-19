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«Зенит» хочет купить Плеа

19 Января 2022 • 15:13 Комментировать (1)

Петербургский «Зенит» заинтересован в подписании нападающего сборной Франции и мёнхенгладбахской «Боруссии» Алассана Плеа. По информации Фабрицио Романо в «Твиттере», питерский клуб уже сделал запрос по доступности футболиста. Сейчас стороны активно ведут переговоры.

Конкурентом для «Зенита» в борьбе за Плеа может стать английский «Ньюкасл», который также желает заполучить форварда к себе в команду. Альтернативным вариантом для «сорок» является Дуван Сапата из «Аталанты», однако итальянцы пока не хотят расставаться со своим нападающим.

В этом сезоне Плеа провёл 18 матчей в Бундеслиге, где отметился тремя голами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алассан Плеа
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
superzina
19 Января 2022 в 15:57
1. Многочисленные утечки только подтверждают уже известное : в Клубе вообще и в селекции в частности (спортдира по-прежнему нет ) - бардак .
Первый контракт был предложен Азмуну еще в апреле . А ведь тогда Байер давал 14 млн .
Почти год прошел , а воз и ныне там . Только и 4-5 млн особо не дают .
Как поступила Бавария с Левандовски : подписываешь или продаем.
А наш "тугодумный " менеджмент продолжает "жевать сопли" . А м.б. и кавычки не надо ?!
2. Алассан Плеа ,28 лет , ОЦ= 15 ,
его лучшие годы в прошлом и уже 5 лет он однозначно в регрессе .
Даже задачам в РПЛ ,кмк , соответствует слабо .
3. Бардак . Перебрали уже около 10 чел . И что ? Финализировать не могут . "Тугодумы несчастные ".
4. Финализировать не могут .
Кто был №1 в шорт-листе ? Габриэл Барбоза . 25 лет , ОЦ = 26 .
Мощный и техничный нападающий дважды становился лучшим бомбардиром бразильской Серии А.
По цене и качеству Барбоза стал бы идеальной заменой Азмуну .
А почему не получилось ? Напоминаю : Зенит пытался сбить цену Клуб и получить рассрочку на несколько лет.
И лучше его не было ни одной кандидатуры .
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