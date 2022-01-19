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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок сборной Алжира: «Не сомневаюсь, что Яхья добьётся успехов в России» эксклюзив

19 Января 2022 • 15:10 Комментировать

Браим Зафур, бывший игрок сборной Алжира, в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал про технического директора футбольной академии «Спартака» Антара Яхья.

Каким вам он запомнился?

Антар всегда был очень серьезным человеком. Он внимательно относился к тренировкам, выполнял большой объем работы и действительно был настоящим профессионалом еще когда был игроком. В наше время это не то, чтобы часто встречалось, сейчас игроки более профессиональны, а Антар был таким уже тогда. Кроме того, Яхья обладает духом победителя.

Вспомните что-нибудь интересное о нем?

Антар всегда был погружен во все процессы, которые нас окружали. Он отличался особой внимательностью к мелочам. Когда мы приезжали в сборную, многие думали исключительно о том, как бы выйти на поле и отыграть матч, а он подмечал нюансы. Еще будучи игроком, он готовился быть менеджером после окончания карьеры. Меня совсем не удивило, что он пошел по этой тропинке.

Как вы думаете, у него может получиться в России, все-таки менталитет сильно отличается?

Да, я не сомневаюсь, что Антар добьется успехов в России. Он большой профессионал. Что касается менталитета, уверен, ко всему можно привыкнуть и адаптироваться, было бы желание, а оно у Антара точно есть. Я желаю ему больших успехов.

Сергей Румянцев

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Антар Яхья Браим Зафур
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