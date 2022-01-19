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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петрушин считает, что «Динамо» не уволит Шварца, если клуб не попадёт в Лигу чемпионов

19 Января 2022 • 14:19 Комментировать
Алексей Петрушин, возглавлявший московское «Динамо» в 1999 году, выразил мнение, что клуб не уволит главного тренера Сандро Шварца, если тот не финиширует с командой в топ-3.
 
Отвечая на вопрос, уволит ли «Динамо» Шварца в случае непопадания в Лигу чемпионов, Алексей ответил: «Я думаю, что нет. Во-первых, команда очень молодая. Во-вторых, «Динамо» показывает очень приличный футбол, который нравится и болельщикам, и футболистам», – цитирует Петрушина «Спорт день за днём».
 
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ «Динамо» занимает вторую строчку, отставая от лидирующего петербургского «Зенита» на два очко.
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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Петрушин Сандро Шварц
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