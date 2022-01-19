«Зенит» нашёл форварда, который заменит Азмуна

Форвард Юри Алберто, выступающий у себя на родине за «Интернасьонал», является трансферной целью петербургского «Зенита».

Как информирует RMC Sport, «сине-бело-голубые» близки к подписанию 20-летнего бразильского футболиста. Алберто рассматривается в качестве замены Сердару Азмуну. Если питерцам удастся оформить сделку, то уход иранца может состояться до конца текущего месяца. В услугах Сердара заинтересованы туринский «Ювентус» и французский «Лион».

Что касается Алберто, то его трансфер может обойтись чемпиону России примерно в 15 миллионов евро.

В минувшем году на счету бразильца 19 забитых мячей в 55 поединках.

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