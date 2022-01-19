Депутат Журова: «Мне бы не хотелось, чтобы увеличили лимит на легионеров в РПЛ»

Депутат Госдумы Светлана Журова высказала свою точку зрения насчет лимита на иностранных футболистов в российском чемпионате.

«Мне бы не хотелось, чтобы увеличили лимит. Я - патриот! Но болельщикам хочется зрелищности. Считаю, что нужно создать свой красивый футбол», - передает слова бывшей олимпийской чемпионки «РБ Спорт».

На сегодняшний день лимит на легионеров в российском чемпионате действует по схеме «8 иностранцев + 17 россиян» в заявке команды.

Ранее некоторые из политиков предложили запретить иностранным игрокам выступать в российском футболе.