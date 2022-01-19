Бывший главный редактор «Евро-Футбол.ру» начинает карьеру футбольного агента

В начале текущей недели прошел экзамен в Доме футбола для аккредитации футбольных агентов. В нем приняли участие 28 кандидатов, об этом сообщается на официальном сайте РФС.

На заседании комиссии, состоявшемся 18 января, было принято решение выдать свидетельства об аккредитации 15 кандидатам. Стоит отметить, что в число счастливчиков попал журналист Константин Евграфов, который ранее занимал должность главного редактора сетевого издания «Евро-Футбол.ру».

Коллектив «Евро-Футбол.ру» желает Константину успехов на новом поприще!