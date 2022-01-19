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Бывший главный редактор «Евро-Футбол.ру» начинает карьеру футбольного агента

19 Января 2022 • 22:45 Комментировать (2)

В начале текущей недели прошел экзамен в Доме футбола для аккредитации футбольных агентов. В нем приняли участие 28 кандидатов, об этом сообщается на официальном сайте РФС.

На заседании комиссии, состоявшемся 18 января, было принято решение выдать свидетельства об аккредитации 15 кандидатам. Стоит отметить, что в число счастливчиков попал журналист Константин Евграфов, который ранее занимал должность главного редактора сетевого издания «Евро-Футбол.ру».

Коллектив «Евро-Футбол.ру» желает Константину успехов на новом поприще!

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
19 Января 2022 в 23:09
Метит на место Мендеша или Райолы??...
ARTUR
19 Января 2022 в 22:58
Журналист ???
На Евро-Футболе:
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